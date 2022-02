Comuni: Pd, bene proroga per bando messa in sicurezza immobili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- "Grazie alla proroga di 15 giorni, annunciata oggi dal governo, i Comuni avranno la possibilità di presentare i progetti per la messa in sicurezza immobili". Lo dichiarano, in una nota, i deputati del Partito democratico, Gian Mario Fragomeli ed Elena Carnevali, che aggiungono: "Una soluzione adeguata anche in considerazione dei problemi tecnici riscontarti negli ultimi giorni. Siamo soddisfatti per questo intervento che abbiamo sollecitato dopo aver raccolto le richieste pervenute dai molti Comuni che sono al lavoro per partecipare al bando". (Com)