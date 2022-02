Veneto: Elisabetta Pesce nuovo assessore alla Sicurezza di Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisabetta Pesce è il nuovo assessore alla Sicurezza del Comune di Venezia. La delega le è stata affidata questa mattina dal sindaco Luigi Brugnaro nel corso di una conferenza stampa, alla quale ha partecipato anche il vicesindaco Andrea Tomaello. Classe 1967, laureata in Scienze Politiche e un corso post-laurea in Commercio Internazionale, Pesce è specialista amministrativa e delle risorse umane in una società di informatica e servizi con sede a Marghera. Sportiva, ex pallavolista, appassionata di danza, da 25 anni è residente ad Asseggiano. “Elisabetta è una donna competente, che conosce bene il nostro territorio - ha detto il primo cittadino – ed ha la mia massima fiducia e considerazione. La sicurezza è un tema molto importante e collegato all’attività già in essere e condivisa da tutta la giunta”. Nel corso del suo intervento Brugnaro ha ricordato l’ex assessore Silvana Tosi, scomparsa negli scorsi mesi. “Per me è un onore mettermi al servizio dei cittadini e ascoltare le loro istanze. Il primo passo del mio mandato sarà il coordinamento con la Polizia locale e una verifica del territorio con un focus sulle criticità in atto in alcune zone della città”, ha sottolineato il neo assessore.(Rev)