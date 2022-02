Sport: presentate le tappe abruzzesi del Giro d'Italia 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il sesto anno consecutivo il Giro d'Italia tornerà ad attraversare l'Abruzzo. Il 15 maggio con il "tappone appenninico" della nona frazione che partirà da Isernia, in Molise, e che culminerà con l'arrivo in quota al Blockhaus, nel territorio di Pretoro, ed il 17 maggio con la partenza da Pescara della decima tappa che si concluderà a Jesi, nelle Marche. In mezzo, il 16 maggio, il giorno di riposo della carovana rosa che si fermerà a Pescara. L'arrivo a Bellante della quarta tappa della Tirreno-Adriatico, che partirà dalle Cascate delle Marmore, in Umbria, in programma il prossimo 10 marzo, sarà la gustosa anteprima dell'evento rosa. Questa mattina, a Pescara, nella sede della Regione, la presentazione delle tappe abruzzesi di Giro e Tirreno-Adriatico alla presenza del presidente della Giunta regionale, Marco Marsilio, del direttore del Giro d'Italia, Mauro Vegni, degli assessori regionali a Sport e Turismo, Guido Liris e Daniele D'Amario, dei consiglieri regionali, Mauro Febbo e Guerino Testa, del referente Rcs per l'Abruzzo, Maurizio Formichetti, e dei sindaci delle città di Pescara, Carlo Masci, di Pretoro, Diego Valerio Giangiulli, e di Bellante, Giovanni Melchiorre. (segue) (Gru)