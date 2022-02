Sport: presentate le tappe abruzzesi del Giro d'Italia 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno temeva che, anche per una questione di rotazione dei territori interessati dal passaggio del Giro, quest'anno l'Abruzzo potesse rimanere escluso – ha esordito Marsilio-. Invece, grazie ad un sapiente lavoro di squadra che ha visto impegnati anche assessori e consiglieri regionali - ha proseguito - siamo stati in grado di presentare una proposta convincente creando le premesse affinché l'Abruzzo, regione cerniera tra il nord e sud d'Italia, venga sempre inserito dagli organizzatori della Rcs nel percorso della seconda corsa a tappe di ciclismo più importante al mondo. Non è un caso – ha ricordato il presidente – che una delle tappe della scorsa edizione più seguite ed apprezzate sia stata proprio quella con arrivo a Campo Felice sul suggestivo sterrato, capace di evocare immagini di un ciclismo d'altri tempi. Oltre alle due tappe va sottolineato che ciclisti e personale tecnico delle diverse squadre rimarranno in Abruzzo, e in particolare a Pescara, in occasione della giornata di riposo del 16 maggio e questo aspetto rappresenta un innegabile valore aggiunto. Il nostro obiettivo – ha concluso Marsilio – è quello di fare dell'Abruzzo uno snodo irrinunciabile della corsa rosa sia per la sua favorevole collocazione geografica che per le caratteristiche orografiche del suo territorio". (segue) (Gru)