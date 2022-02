Balneari: M5s, soddisfatti per gare pubbliche, le spiagge sono un bene pubblico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova è una finestra aperta sul mondo negli anni in cui si sono iniziate a scaricare a terra le molteplici conseguenze della globalizzazione" Lucia Azzolina

Deputata del Movimento 5 stelle ed ex Ministro dell’Istruzione

20 luglio 2021

- “Ci siamo battuti per un principio sacrosanto: le spiagge e gli arenili sono beni pubblici e come tali vanno trattati. Per questo siamo soddisfatti per il testo uscito oggi dal Consiglio dei ministri che va a regolamentare il settore dei balneari sancendo il principio di assegnazione tramite gare pubbliche e ponendo, così, fine ad annosi privilegi e a una situazione svantaggiosa per i cittadini, l'ambiente e gli imprenditori stessi del comparto”. Lo sottolineano in una nota i deputati del Movimento 5 stelle in commissione Politiche Ue. “A supporto di questa posizione - aggiungono - c'è una sentenza del Consiglio di Stato che parla di assegnazioni con bandi pubblici entro il 31 dicembre 2023. A schierarsi contro qualsiasi principio costituzionale e a tale sentenza, non può che esserci una destra pronta a flirtare con le lobby e a tutelare i privilegi dei pochi a scapito dei cittadini e degli imprenditori onesti. Ma adesso basta propaganda e si lavori subito sui decreti attuativi. E' indispensabile studiare un sistema di gare pubbliche che prevedano clausole di premialità a favore delle imprese concessionarie 'virtuose', ossia in regola con i pagamenti e nei rapporti con lo Stato, e il diritto di indennizzi a carico del subentrante per le perdite di mancato ammortamento e di avviamento, da determinare con definiti indicatori economici” concludono.(Rin)