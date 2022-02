Governo: Cdm esamina sei leggi Regioni e Province autonome

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha esaminato sei leggi delle Regioni e delle Province autonome e ha deliberato di non impugnare: la legge della Regione Calabria n. 36 del 23/12/2021 "Legge di stabilità regionale 2022"; la legge della Regione Calabria n. 37 del 23/12/2021 "Bilancio di previsione finanziario della regione Calabria per gli anni 2022-2024"; la legge della Provincia autonoma di Trento n. 23 del 27/12/2021 "Bilancio di previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024"; la legge della Regione Emilia Romagna n. 20 del 28/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022-2024 (legge di stabilità regionale 2022)"; la legge della Regione Piemonte n. 35 del 27/12/2021 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2022"; la legge della Regione Valle d'Aosta n. 37 del 22/12/2021 "Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni". Lo rende noto il comunicato del Cdm. (Rin)