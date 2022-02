Covid: De Luca, su mascherine lanciato messaggio sbagliato all'Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Covid oramai è alle nostre spalle, ad una condizione però: che facciamo le persone serie e siamo responsabili. Almeno fino a fine febbraio manterremo in Campania l’obbligo nell’uso della mascherina anche all’esterno". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca: "Il messaggio che è stato lanciato all’Italia è sbagliato, sembra che la mascherina non si debba più indossare all’esterno. E invece non è così. Ci sono almeno due momenti nei quali si determinano pericoli: entrata-uscita da scuola e nei luoghi affollati-movida. Diventa difficile dire che si può stare all’esterno senza mascherina e poi la si indossa se c’è assembramento. È una stupidaggine. Ancora un po’ di sacrificio e nell’arco di un mese e saremo fuori". (Ren)