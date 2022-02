Infrastrutture: Bellanova, procediamo rapidamente con realizzazione nuova Tav (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sempre relativamente alla Torino-Lione, il Cipess ha approvato l'aggiornamento della Prescrizione n. 9 della Delibera 39/2018, introducendo un'importante novità relativa al cantiere di Salbertrand (Torino), sito dove i materiali estratti durante lo scavo del tunnel saranno trasformati in calcestruzzo e poi in conci di rivestimento, con un 60 per cento di riutilizzo delle rocce sulla stessa opera. Luoghi che saranno oggetto di "vera e propria riqualificazione ambientale", sottolinea Bellanova, "sollecitata dalle comunità territoriali che per decenni li hanno visti trasformati in discarica a cielo aperto con l'abbandono di materiali di varia natura da soggetti che non hanno mai provveduto alla loro rimozione". Una "bomba ecologica", prosegue Bellanova, "che solo in vista dell'insediamento della fabbrica dei conci per la Torino-Lione ha trovato soluzione", con l'avvio delle operazioni per ripulire l'intera area da parte di Telt, la società incaricata dai governi italiano e francese di concerto con l'Unione europea per la realizzazione della tratta transfrontaliera. La decisione odierna prevede inoltre che lo Stato possa eventualmente intervenire per assicurare totale copertura agli interventi, oltre quanto la società potrà recuperare dai soggetti responsabili dell'inquinamento ambientale, "in questo modo riqualificando un'area storicamente degradata e integrando il sito di riciclo dei materiali di scavo in un ambiente sostenibile". Quanto al Programma Grandi Stazioni il Cipess ha approvato la proposta Mims di rimodulazione dei quadri economici degli interventi e l'allocazione delle ulteriori risorse disponibili, pari a 50 milioni, per il completamente degli interventi nelle stazioni di Bari Centrale, Napoli Centrale, Roma Termini. Infine, per quanto riguarda il nodo Ferroviario Casalecchio di Reno, condivisa la proposta del ministero di modifica del soggetto aggiudicatario con il passaggio da Anas ad Rfi che dunque potrà autonomamente aggiornare il progetto definitivo, già previsto nell'ambito del Contratto di Programma-parte Investimenti 2017-2021, aggiornamento 2020-2021, procedendo in tempi rapidi con le successive fasi di progettazione e di realizzazione dell'infrastruttura. (Com)