Piemonte: Cirio su scontro Irpef, concordia istituzionale non deve azzerare dialettica politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La concordia istituzionale è un valore sempre, ma questo non vuol dire azzerare la dialettica politica che esiste. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio rispondendo alla polemica tra l'assessore regionale Marrone e il sindaco di Torino Lo Russo sull'aumento dell'Irpef deciso da Palazzo Civico. "Credo che Marrone abbia voluto fare una provocazione, per segnalare come l'aumento delle tasse sia un tema visto con sfavore", ha concluso Cirio. (Rpi)