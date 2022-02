Campania: Casciello (FI), grazie a Carfagna completata fondovalle Calore e variante A2 con Ss 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È una straordinaria notizia per i cittadini salernitani e campani il risultato raggiunto oggi dal ministro del Sud e della Coesione territoriale, Mara Carfagna, con il via libera a opere stradali, ferroviarie e idriche al Sud per 5,1 miliardi: opere gia' pronte per essere realizzate che adesso, con la dotazione delle risorse necessarie, possono essere avviate. Si tratta di un investimento decisivo per lo sviluppo anche della provincia di Salerno. Opere che diventeranno realtà grazie all'anticipazione (nel complesso) di oltre 6,3 miliardi del Fondo Sviluppo e Coesione per opere infrastrutturali. Tra le opere finanziate e che potranno quindi essere realizzate o completate in provincia di Salerno ci sono tra l'altro il collegamento stradale tra la A2 e la variante Ss 18 (370 milioni di euro) e la Fondovalle Calore (62 milioni), il cui completamento è atteso da oltre 30 anni. E al ministro Carfagna siamo particolarmente grati per aver accolto sin dal primo momento la specifica istanza che avevamo avanzato perché terminasse felicemente la vicenda che ha visto là Fondovalle Calore simbolo per anni delle opere incompiute". Lo ha affermato, in una nota, il deputato di Forza Italia, Luigi Casciello.(Ren)