Vaccino: ricerca Città Salute Torino conferma efficacia di lunga durata, dopo 8 mesi al 70 per cento (2)

- Dai risultati dello studio sierologico è risultato che nei 10 mila dipendenti interessati dalla ricerca la persistenza di una risposta cellulare complessiva sia stata superiore al 70 per cento a 8 mesi di distanza dall'inoculazione. Infine, c'è stato un ulteriore studio sulla risposta al vaccino in base alla variabilità genetica individuale. Ed è stato dimostrato che alcune varianti sono più frequenti in coloro che hanno dimostrato una più bassa produzione di anticorpi. (segue) (Rpi)