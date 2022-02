Balneari: Pd, inammissibile doppiogiochismo della Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui balneari assistiamo ancora una volta a una inammissibile doppiezza e inaffidabilità della Lega: prima i ministri leghisti approvano il testo in Cdm e cinque minuti dopo Matteo Salvini lo rimette in discussione preannunciando presunte migliorie parlamentari". Lo dichiara Antonio Misiani, responsabile Economia del Partito Democratico. "Per noi - aggiunge - vale la posizione assunta in Consiglio dei ministri all'unanimità. Non sono ammissibili giochini politici. Perché con queste emergenze c'è poco da giocare. E così non si fa il bene né dei balneari né del Paese". (Rin)