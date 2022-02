Balneari: Piero De Luca (Pd), positivo equilibrio individuato da governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Positivo l'equilibrio individuato dal governo sulle concessioni balneari, che sarà oggetto di valutazione da parte del Parlamento. Lo afferma Piero De Luca, vicecapogruppo del Pd alla Camera. "Come da noi sostenuto da tempo, è il momento di aprire una fase nuova di riorganizzazione del settore, assicurando un giusto contemperamento tra le nuove procedure di evidenza pubblica e un'adeguata tutela da assicurare, da un lato, al patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale che le coste italiane rappresentano, dall'altro, agli investimenti fatti, al valore aziendale dell'impresa e dei relativi beni materiali e immateriali, alla professionalità acquisita, nonché ad obiettivi di politica occupazionale, della salute e della sicurezza dei lavoratori, attraverso una apposita clausola sociale, che eviti di lasciare senza alcuna garanzia migliaia di piccole e medie imprese e lavoratori. L'accordo raggiunto dal governo realizza dunque, a nostro avviso - conclude De Luca - una sintesi ragionevole tra i differenti, legittimi, interessi in campo. Adesso spetta al Parlamento dare il proprio contributo con serietà e senso di responsabilità, senza più bandierine ideologiche, per dare certezza ad un comparto così importante per il Paese".(Rin)