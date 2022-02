Napoli: Cantalamessa (Lega), su movida misure insufficienti da Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La montagna ha partorito un topolino. Giudichiamo insufficienti, parziali e inutilmente punitive le misure adottate in quanto riteniamo che le stesse non bloccheranno assolutamente le azioni criminali di balordi ed ubriachi della notte. C'è bisogno invece di più controlli per le strade e di far rispettare le regole dentro e fuori i pubblici esercizi del food and beverage. Solo a Napoli il by night rappresenta un problema che evidentemente si vuole risolvere con la repressione mentre in tutte le altre città del mondo è sinonimo di crescita e costume e dove il popolo della notte è accolto con professionalità, senso civico e ordine pubblico". Lo ha affermato il deputato napoletano della Lega Gianluca Cantalamessa capogruppo in Commissione Parlamentare di Inchiesta sul fenomeno delle mafie circa l'ordinanza comunale sulla movida a Napoli.(Ren)