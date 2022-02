Balneari: Turco (M5s), decisioni del Cdm sono un buon inizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Vanno nella giusta direzione le decisioni prese dal governo in Cdm per il settore dei balneari. Dal gennaio 2024 finalmente finirà il regime di prorogatio che ha creato incertezza in un settore strategico per il nostro Paese. Si aprirà così una nuova stagione con gare, dove si contempleranno variegati e differenti interessi, tra cui quelli dello Stato, delle imprese, dei lavoratori e dei consumatori". Lo sottolinea in una nota il senatore Mario Turco, vicepresidente del Movimento 5 stelle. "Abbiamo sempre sostenuto che il Movimento 5 stelle avrebbe sostenuto e lavorato ad una soluzione di equilibrio. La bozza di testo va proprio nel solco della proposta che il Movimento 5 stelle aveva formulato: canoni congrui, premialità per gli attuali concessionari virtuosi, indennizzi a carico dei subentranti per il rientro dagli investimenti realizzati e infine clausole ad hoc a tutela dei lavoratori. Il compromesso individuato ci sembra un buon inizio. In parlamento - conclude - cercheremo di migliorarlo per difendere e rilanciare un settore così strategico". (Rin)