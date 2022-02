Campania: De Luca in visita a ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli (Na) (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Asl ha fatto sapere che "tutte le sale operatorie sono dotate di impianto video, utile a garantire la registrazione dell'intervento e la proiezione delle immagini dell'intervento su maxischermi presenti nella sala. Il blocco operatorio del Santa Maria delle Grazie servirà anche altri ospedali aziendali e, mediante convenzioni, potrà essere a disposizione anche di altri ospedali della Regione Campania. Attualmente esiste già una convenzione con l'Aorn Santobono Pausilipon per effettuare gli interventi di chirurgia robotica pediatrica presso il Santa Maria delle Grazie; mentre il sistema di collegamento video permette di effettuare seminari anche in collegamento da strutture straniere. Il precedente complesso operatorio poteva contare solo su 4 sale operatorie di vecchia generazione, prive dei servizi che garantiscono una migliore gestione delle attività chirurgiche. L'investimento per la realizzazione dell'intervento è di 8.7 milioni di euro". E dunque: "Il nuovo reparto per la procreazione medicalmente assistita è stata completamente ristrutturata per permettere anche la fecondazione eterologa presso il Santa Maria delle Grazie. È stata realizzata una sala per la crioconservazione, cui si accede mediante codice crittografato". (segue) (Ren)