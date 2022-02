Veneto: l’area di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo è capitale della cultura d’impresa 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato presentato oggi a Treviso il progetto unitario di Assindustria Venetocentro (Padova e Treviso) e Confindustria Venezia-Rovigo vincitore del titolo di Capitale della Cultura d’Impresa assegnato per la prima volta a un’area vasta ‘diffusa’ (dopo Genova e Alba). Sono più di settanta gli eventi già in calendario, grazie alla partecipazione attiva di attori pubblici e privati. L’apertura ufficiale sarà a Venezia in primavera con il convegno “TerritorImprenditivi”, in autunno a Padova il Forum nazionale della Piccola Industria di Confindustria. Il territorio delle quattro province venete ha una lunga storia industriale fatta di piccole e medie imprese divenute multinazionali, grandi imprese e di filiere made in Italy. Nell’ara il Pil aggregato è pari a 86 miliardi (29.900 euro il Pil pro-capite 2019), con oltre 30 miliardi di export (8,7 miliardi l’attivo commerciale), 325 mila imprese attive (5,1 per cento del totale nazionale) e un tasso di disoccupazione al 5,9 per cento (Italia 9,2). Si contano anche 20 mila imprese che hanno investito in tecnologie e prodotti “green”, 760 startup innovative, una economia sociale che issa il Veneto sul podio nazionale (31mila organizzazioni del Terzo settore), 13 milioni di visitatori attratti dall’unicità di arte, storia, cultura, bellezza e natura. Il programma generale di Padova Treviso Venezia Rovigo Capitale della Cultura d’Impresa 2022 ha come nucleo fondante il Dossier di candidatura che considera fin dalla premessa, la cultura d’impresa come figlia sia di storie individuali, sia della dimensione sociale ed è descrivibile come capacità di innovare, ovvero di anticipare i cambiamenti per assecondarli. Il riferimento saranno quattro ambiti produttivi (Cantieristica navale, Calzature e Sistema Moda, Vino e Agrifood, Vallicoltura, e un quinto trasversale, costituito dai numerosi “distretti” industriali, che comprendono la gran parte delle specializzazioni produttive presenti. “Padova Treviso Venezia Rovigo Capitale della Cultura d’Impresa 2022” è un progetto sostenuto da Edison, Enel, Eni, Gruppo SAVE, Intesa Sanpaolo, Umana, con il patrocinio della Sede Regionale RAI del Veneto. Il programma dettagliato degli eventi è disponibile su www.capitaleculturadimpresa2022.it.(Rev)