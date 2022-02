Molise: sequestrati due quintali di ricci di mare in aera protetta isole Tremiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il R.o.an. di Termoli, nell'ambito dell'intensificazione dei servizi volti al contrasto della pesca di frodo e alla tutela dell'ambiente marino, nelle acque antistanti l'isola di San Domino, ha sorpreso due pescatori sportivi intenti a raccogliere un'ingente quantità di ricci di mare. L'intervento della motovedetta della "Polizia del Mare" ha consentito di bloccare i due pescatori di frodo ai quali è stata irrogata una sanzione amministrativa di duemila euro ciascuno oltre al sequestro dell'attrezzatura e del pescato, che è stato rigettato in mare in quanto ancora vivente. Il provvidenziale intervento delle Fiamme Gialle del Mare ha impedito la commercializzazione in frode di circa due quintali di "paracentrotus lividus", questa la denominazione scientifica dei ricci di mare, la cui raccolta è consentita nel massimo di 50 esemplari al giorno. L'operazione si è svolta all'interno dell'Area marina protetta delle isole Tremiti. (Gru)