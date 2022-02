Camera: domani audizioni su autonomie speciali e Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani, mercoledì 16 febbraio, presso la Sala del Refettorio di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per le questioni regionali svolge le seguenti audizioni sulla situazione delle autonomie speciali anche in relazione all'attuazione del Pnrr: in videoconferenza, il presidente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della regione Sicilia, Felice Giuffrè (ore 8:30); il presidente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della regione Friuli Venezia Giulia, Elena D'Orlando (ore 9); in videoconferenza, il presidente della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto della regione Trentino Alto-Adige ("Commissione dei dodici"), Fabio Scalet (9:30). L'appuntamento - rende noto l'ufficio stampa di Montecitorio - viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)