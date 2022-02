Vaccino: Novavax arriva entro fine mese in Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo vaccino Novavax potrebbe arrivare in Piemonte entro il mese di febbraio, secondo quanto ci ha comunicato la struttura commissariale romana e potrebbe trovare il consenso anche da parte di coloro che non si sono ancora vaccinati. Lo ha annunciato l’assessore alla Sanità del Piemonte Luigi Icardi in Consiglio regionale rispondendo ad un question time presentato dal consigliere dei Moderati Silvio Magliano. "Le quantità non sono ancora state definite con esattezza, e neppure le fasce di popolazione destinataria. La somministrazione di tali vaccini avverrà presso i nostri hub vaccinali, istituiti nelle Aziende attualmente attive o in stand-by e che sono attivabili in 24 ore, se necessario. (segue) (Rpi)