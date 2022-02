Balneari: fonti M5s, sospensiva per valutare testo ma norme soddisfacenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Movimento 5 stelle ha chiesto una sospensiva in Cdm per valutare i dettagli del testo dell’emendamento contenente le nuove disposizioni in materia di concessioni balneari, perché “si ritiene l’impianto complessivo soddisfacente e le gare ‘formalmente’ sbloccate”. È quanto fanno sapere fonti dello stesso Movimento, che rimarcano come sia “importante aver tutelato le aziende familiari e aver inserito la clausola occupazionale”. (Rin)