Infrastrutture: Morelli (Mims), bene 220 milioni per la SS106, ora soluzioni progettuali per l'intera tratta

- "Con la delibera odierna del Cipess al via importanti stanziamenti per la SS106 Jonica: 220 milioni di euro di interventi immediatamente cantierabili, finanziati con il fondo per lo sviluppo e la coesione, che serviranno a efficientare e mettere in sicurezza il tratto Catanzaro-Crotone". Lo sottolinea il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili, Alessandro Morelli, a margine della riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess). "Una decisione – continua Morelli – che conferma la rinnovata attenzione del governo verso un collegamento strategico, per le regioni interessate dal tracciato, per l'Italia e per l'Europa, come dimostra il suo inserimento nella rete infrastrutturale europea Ten-T. Adesso – conclude – siamo al lavoro per individuare le soluzioni progettuali necessarie a rendere moderna e sicura l'intera dorsale, soprattutto il tratto tra Catanzaro e Reggio Calabria".(Rin)