Comuni: Pella, FI sempre in prima linea per i territori, rinvio bilanci e ristrutturazione mutui (2)

- L'esponente di FI aggiunge: "La norma permetterebbe di ampliare i benefici economici derivanti dall'operazione di ristrutturazione, già definita con l'articolo 39 del decreto legge 162/2019 e ancora non avviata, rimuovendo per tutti gli enti locali l'obbligo di dimostrare la convenienza finanziaria della ristrutturazione e semplificando fortemente il processo. In secondo luogo, consentirebbe di attribuire agli enti locali tutti i vantaggi di riduzione del debito pubblico e dell'onere per interessi che lo Stato attraverso l'accollo sarà in grado di ottenere, grazie al suo maggior potere negoziale e miglior merito di credito. Nel complesso, il vantaggio complessivo per gli enti locali è rapportabile al più che dimezzamento dei tassi di interesse applicati, arrivando circa al 2-2,5 per cento, rispetto all'attuale 4,5 per cento medio. Auspico - conclude Pella - che l'impegno massimo di relatori e commissari possa far addivenire già oggi a una proposta condivisa che sarà sottoscritta da tutti i capigruppo". (Com)