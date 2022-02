Campania: De Luca in visita a ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli (Na)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi la visita del presidente Vincenzo De Luca presso l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli. Nel corso della giornata sono stati illustrati il nuovo Complesso operatorio ed il reparto rinnovato dedicato alla procreazione medicalmente assistita. La visita ha preso il via dalla hall dell'ospedale flegreo, dove è in uso un sistema LiFi che permette la trasmissione dei dati attraverso la luce, mediante speciali lampade che possono interagire direttamente con lo smartphone. Questa soluzione è stata premiata per la sua capacità innovativa nell'ambito dell'evento Smau 2021. L'annuncio in una nota dell'Asl Na2. Il nuovo complesso operatorio è collocato al terzo piano dell'edificio principale del Santa Maria delle Grazie. Al momento la struttura può contare su 8 sale operatorie di cui 1 dedicata alla robotica, 2 spazi di preparazione pazienti, un Recovery Room (sala di osservazione post-intervento), due spogliatoi di accesso al blocco operatorio per i pazienti, sale di sterilizzazione e stoccaggio materiali. (segue) (Ren)