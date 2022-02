Veneto: incontro Confindustria-Regione sul tema del caro-energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Confindustria Veneto ha promosso un incontro con la Regione Veneto sul tema emergenziale del caro-energia, che comporterà gravi ripercussioni sul sistema produttivo e nei casi più critici anche possibili scelte radicali, come la chiusura di stabilimenti o di linee produttive. I costi delle forniture sono passati dagli 8 miliardi di euro nel 2019 a 21 miliardi nel 2021 e a oltre 37 miliardi di euro nel 2022. Un incremento del costo complessivo del +368 per cento nel 2021, oltre 5 volte rispetto ai costi sostenuti nel 2020. Confindustria sottolinea il reiterarsi di un approccio temporaneo alla soluzione del problema e l’incapacità di intervenire in modo strutturale sulla componente energia,Nelle scorse settimane Confindustria Veneto, con il presidente Enrico Carraro e l’Advisor Andrea Bolla, hanno attivato un dialogo costante con la Regione, che ha compreso la gravità del problema e condiviso l'esigenza di agire in maniera adeguata affinché il Governo agisca tempestivamente con scelte coraggiose e responsabili. L’incontro di oggi è stata l’occasione di un ulteriore confronto - arricchito dalle testimonianze del Delegato e Presidente del Gruppo Tecnico Energia di Confindustria nazionale Aurelio Regina e dai presidenti di Federacciai e Assocarta Alessandro Banzato e Lorenzo Poli - per definire, per quanto di sua competenza, una strategia basata su interventi di breve e di medio-lungo termine. Si tratta nel primo caso di ristori per coprire i maggiori costi, nel secondo di intervenire a livello strutturale con la realizzazione di impianti da fonti alternative (biomassa/biogas, fotovoltaico e termovalorizzazione). “Dalla manutenzione dei giacimenti oggi in attività in Italia – ha dichiarato Enrico Carraro, presidente di Confindustria Veneto - potrebbero arrivare 4 miliardi di metri cubi di gas in più che al momento importiamo dall’estero, con forniture spesso in balìa di tensioni geopolitiche come dimostra anche la grave crisi internazionale in Ucraina. Se nell’offshore in Adriatico si investissero circa 300 milioni, la produzione raddoppierebbe da 800 a 1.600 milioni di metri cubi”. La manifattura italiana ha recuperato nel 2021 oltre 450 miliardi di attivo della bilancia commerciale italiana e rappresenta la miglior garanzia per la tenuta del debito pubblico. “L’emergenza energetica – ha affermato Aurelio Regina, delegato per l'Energia - rischia di compromettere in modo irreversibile la competitività di questo settore. Autorizzare l’uso delle risorse nazionali di gas porterà un triplice vantaggio: più sicurezza, maggiore economicità e riduzione delle emissioni per il trasporto”.(Rev)