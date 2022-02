Napoli: Manfredi, ordinanza su movida necessaria in attesa regolamento comunale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Manfredi ha aggiunto: "Quattro mesi a partire dal 17 febbraio - in attesa che sia il consiglio comunale nella sua interezza, ovvero l'organo chiamato a disciplinare le regole per gli esercizi pubblici, ad intervenire definitivamente. Il nostro obiettivo non è punire i proprietari dei locali oppure impedire ai giovani di divertirsi, ma provare a contemperare le esigenze di tutti tutelando i diritti di ciascuno. Allo stesso tempo, stiamo lavorando insieme alle altre Istituzioni a realizzare forme di recupero dei nostri giovani troppo spesso vittime dell'abuso di alcool oppure estromessi dal sistema scolastico". Quindi ha concluso: "Infine, la programmazione turistico-culturale della città prevederà un'adeguata offerta artistica in grado di far vivere il divertimento notturno nel rispetto del decoro e della quiete". (Ren)