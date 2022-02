Napoli: Europa Verde, ordinanza su movida necessaria per arginare deriva criminale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'ordinanza sulla movida selvaggia era inevitabile davanti alla deriva violenta e criminale a cui da tempo stiamo assistendo. Non si poteva continuare a rimanere con le mani in mano facendo finta di nulla. Chi scende per strada con l'intento di fare del male al prossimo addirittura con coltelli non vuole divertirsi vuole solo fare del male al prossimo o compiere atti vandalici e criminali. Ubriacarsi, urinare in pubblico, fare sesso per strada, imbrattare o devastare monumenti e luoghi pubblici, molestare senza tetto, cittadini di passaggio e residenti, scatenare risse e infastidire chi dorme non ha nulla a che vedere con la movida. Bisogna fermare questa deriva che comprende anche la sosta selvaggia gestita dai parcheggiatori abusivi, la vendita di superalcolici ai minori da parte di alcuni esercizi commerciali e la diffusione di droghe pesanti da parte dei clan. Per cambiare le cose bisogna lavorare per la delocalizzazione del by night e aumentare i controlli e le sanzioni. Non ci sono alternative e non ci possono più essere mezze misure". Lo hanno dichiarato il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli e quello comunale del Sole che Ride Luigi Carbone.(Ren)