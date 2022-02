Veneto: prima intesa per il distacco di 40 lavoratori dalla Acc di Borgo Valbelluna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolto ieri il tavolo regionale sulla gestione della crisi dell’azienda Acc di Borgo Valbelluna (Belluno), acquisita dalla Sest S.p.A. Regione, sindacati e i dirigenti delle due aziende hanno condiviso l’opportunità e la necessità del distacco di 40 lavoratori da Acc a Sest, e le relative modalità operative, per il periodo di marzo e aprile. Le rappresentanze aziendali e dei lavoratori hanno valutato l’importanza di questo primo accordo in sede istituzionale in quanto propedeutico al confronto che nel prossimo periodo vedrà impegnate tutte le parti in considerazione. L’auspicio è di procedere rapidamente ad approfondire gli aspetti della cessione degli asset aziendali e del trasferimento dei lavoratori nell’ottica della massima valorizzazione possibile delle potenzialità produttive del sito Borgo Valbelluna e delle competenze dei suoi lavoratori. La Regione del Veneto, tramite l’assessore al lavoro Elena Donazzan, ha confermato che il supporto istituzionale alla situazione di Acc continuerà ad essere garantito anche in questa fase risolutoria della vicenda, con particolare riguardo per i lavoratori che non rientreranno nel nuovo perimetro aziendale. Commenta con soddisfazione l’esito del tavolo anche il presidente Luca Zaia. “A questo primo accordo in sede istituzionale mi auguro ne seguano altri, raggiunti con lo stesso spirito: lavorare in squadra per dare un futuro solido all’azienda e ai suoi lavoratori. Gli aspetti tecnici da approfondire sono ancora molti, ma i tempi del lavoro e lo spirito collaborativo che lo contraddistingue sono un’ottima premessa”, conclude Zaia.(Rev)