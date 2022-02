Infrastrutture: Cipess assegna 6,3 miliardi di euro Fsc

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via libera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) all’anticipazione di oltre 4,7 miliardi di euro del Fondo Sviluppo e Coesione (periodo 2021-2027) per opere infrastrutturali immediatamente cantierabili a cui si aggiungono 1,6 miliardi di interventi strategici programmati la cui attuazione avverrà non appena sarà disponibile il Piano di fattibilità tecnico economica. E' quanto si legge in una nota del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e del ministero per il Sud e la Coesione territoriale. Le risorse, che per l’80 per cento vengono assegnate al Mezzogiorno, finanziano interventi che si pongono in continuità e coerenza con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e con il Piano nazionale complementare (Pnc), per il finanziamento di progetti in campo ferroviario, stradale e idrico. Si tratta di un’anticipazione che il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, ha sottoposto all’approvazione del Cipess, nelle more della definizione dei Piani di sviluppo e coesione 2021-27, per la realizzazione di interventi che sono ad una fase avanzata di progettazione. La scelta operata dal Governo è quella di potenziare la dotazione infrastrutturale del Paese, e soprattutto del Mezzogiorno, al di là di quanto già previsto con il Pnrr e il Pnc, attraverso la realizzazione di progetti selezionati anch’essi in base agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e al Green deal europeo, in linea con quelli del Pnrr e del Pnc. (segue) (Com)