Piemonte: Cirio su crisi centrodestra, anche nelle migliori famiglie ci sono tensioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche nelle migliori famiglie ci sono momenti in cui ci sono tensioni. Dopo 3 anni di governo abbiamo vissuto questo, che è stato enfatizzato anche dalla situazione nazionale. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio commentando lo scontro all'interno della Regione nel centrodestra sul rinnovo dell'Ufficio di presidenza. "Ma rimane la consapevolezza - ha continuato Cirio - in tutti che il centrodestra innanzitutto è un valore se sta unito. E a questa se ne aggiunge un'altra, ovvero quella di stare insieme, perché stiamo lavorando bene in Piemonte", ha concluso. (Rpi)