Veneto: Zaia ricorda lo scrittore Luigi Meneghello nel centenario della nascita

- Nasceva cento anni fa, il 16 febbraio 1922, a Malo (Vicenza) Luigi Meneghello, narratore e linguista veneto, vissuto tra l’Italia e l’Inghilterra dove era stato direttore del Dipartimento di Studi Italiani all’Università di Reading e morto a Thiene nel 2007. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia ne ricorda l’amore per la terra natale e l’ironia arricchita dalle conoscenza maturate all’estero. “È stato un vero alfiere della cultura veneta che ha saputo fondere e far risaltare in un grande respiro internazionale. Gli dobbiamo molto. Dal bagaglio delle sue origini ha attinto per trasformarlo tra le righe delle sue opere in eleganti citazioni in lingua veneta, abbattendo ogni retorica anche nelle opere in cui emergevano i ricordi degli anni in cui è stato protagonista della guerra di liberazione sulle nostre montagne e nelle nostre città”, sottolinea Zaia.(Rev)