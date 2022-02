Napoli: controlli venditori abusivi di fiori, sequestri e sanzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati predisposti una serie di controlli per il contrasto della vendita abusiva di fiori sul territorio da parte della Polizia locale di Napoli, in occasione della ricorrenza di San Valentino in diverse zone della città. Nel quartiere Fuorigrotta, sono stati effettuati 6 sequestri. Al corso Garibaldi ad un ambulante sono stati sequestri fiori e gadget e multato per 5 mila euro (mancata autorizzazioni). In via Santa Teresa degli scalzi un fioraio è stato verbalizzato per una eccedenza di occupazione di suolo mentre in Piazza Carlo III mentre gli agenti hanno provveduto a verbalizzare 2 fiorai per eccedenza di occupazione di suolo pari a più di 20 mq. Inoltre, al Vomero, altri 4 venditori di fiori, sebbene in possesso di licenza per la vendita itinerante, sono stati sanzionati perché avrebbero stazionato per più di 4 ore nello stesso posto esponendo la merce sulla pubblica via. (Ren)