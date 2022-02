Piemonte: Cirio, Regione è nel cuore dell'Europa e ha centralità mai avuta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quando mi sono insediato come presidente avevo come programma quello di considerare il Piemonte sempre più una regione europea oltre che italiana. Abbiamo grandissime prospettive da questo. Lo ha affermato il presidente del Piemonte Alberto Cirio a margine dell'accordo con il land Renania Settentrionale-Vestfalia. "Siamo nel cuore dell’Europa - ha continuato Cirio -: tutte le merci a breve passeranno attraverso il nostro Piemonte. Questa è una centralità che il Piemonte non ha mai avuto. Le politiche europee sono quelle che ti danno un futuro, ma non devi essere solo in questo viaggio, devi avere compagni che credono nei tuoi stessi progetti. (segue) (Rpi)