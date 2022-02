Torino: Lo Russo, su dipendenti no vax si applica legge con funzione deterrente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dipendenti comunali sprovvisti di vaccino sono ancora purtroppo qualche centinaio. Il provvedimento del governo, che noi applicheremo come amministrazione seria, ha un valore deterrente non punitivo. Lo ha affermato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo commentando la manifestazione dei dipendenti comunali no vax che si è svolta questa mattina davanti a Palazzo Civico. "Spero che prevalga il buon senso e non si blocchi i servizi. Ad ogni modo, presto avremo l'apporto dei concorsi", ha concluso Lo Russo. (Rpi)