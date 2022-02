Comuni: Pella, FI sempre in prima linea per i territori, rinvio bilanci e ristrutturazione mutui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante la riunione di stamattina, in commissione Bilancio, "ho richiesto, in accordo con tutti i capigruppo, di intervenire su due rilevantissimi aspetti di interesse dei Comuni: lo slittamento dell'approvazione dei bilanci al 31 maggio e la rinegoziazione dei tassi di interesse applicati ai mutui accollati dallo Stato". E' quanto dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Roberto Pella, capogruppo in commissione Bilancio. "Lo slittamento dell'approvazione dei bilanci al 31 maggio, oggi previsto al 31 marzo, si rende oggi necessario in virtù dell'aumento vertiginoso dei costi dell'energia, segnalato anche dall'Associazione nazionale dei comuni italiani - continua il parlamentare - Gli equilibri finanziari degli enti locali, infatti, rischiano di saltare per rincari che andranno a interessare i servizi essenziali forniti ai cittadini: dall'illuminazione pubblica al riscaldamento nelle scuole, dagli impianti sportivi ai centri culturali. Inoltre, come Forza Italia chiediamo da tempo, come già ottenuto e avvenuto per le Regioni, che anche per i Comuni possa attuarsi la rinegoziazione dei mutui accollati dallo Stato i cui tassi di interesse incidono fortemente sulla spesa corrente e sono parametrati a valori oggi del tutto fuori mercato e inattuali". (segue) (Com)