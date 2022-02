Piemonte: il vicepresidente della Regione, attiveremo sportelli automatici nei comuni montani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per i comuni montani attiveremo una serie di sportelli della Regione presso le 'Botteghe dei servizi'. Qui il coinvolgimento di Poste Italiane e di qualche banca del territorio potrebbe garantire la presenza di sportelli automatici in paesi lontani dal servizio. Lo ha affermato il vicepresidente della Regione Fabio Carosso rispondendo all'interrogazione del consigliere Maurizio Marello (Pd) che aveva chiesto alla giunta le misure per salvaguardare i servizi essenziali nei comuni montani. "Le Regioni insieme agli enti locali hanno più volte tentato di svolgere un ruolo attivo per contrastare la chiusura di uffici bancari e postali - ha continuato Carosso -. (segue) (Rpi)