Piemonte: il vicepresidente della Regione, attiveremo sportelli automatici nei comuni montani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A tal fine in Piemonte abbiamo incontrato i prefetti e i rappresentanti dell’Associazione bancaria italiana (Abi) unitamente ai vertici di diversi istituti bancari, ma lo sforzo della Regione di porre in atto politiche di sostegno ai piccoli comuni rischia di essere vanificato se non si arrestano le politiche di chiusura di servizi essenziali quali uffici postali e bancari. Già da tempo (pur non avendo la Regione competenze dirette), abbiamo attivato i canali istituzionali attraverso l’Abi per il mantenimento dei servizi territoriali", ha concluso il vicepresidente Carosso. (Rpi)