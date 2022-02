Veneto: capitale cultura d’impresa 2022, presentato il programma delle iniziative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ stato presentato oggi a Treviso il progetto unitario di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo, vincitore del titolo di Capitale della cultura d’impresa 2022. E’ la prima volta che il riconoscimento viene assegnato non ad una città singola, ma ad un’area vasta. “Per me è motivo di grande soddisfazione e orgoglio. Avevo la certezza da quando si erano candidati che i territori di Padova, Treviso, Venezia e Rovigo avrebbero presentato un progetto all’altezza. Si vuole creare un evento che vada anche oltre il 2022, dove ci sia la valorizzazione di ciò che è stato costruito nel passato, gettando le basi per il futuro”, ha commentato Maria Cristiana Piovesana, vicepresidente nazionale di Confindustria.(Rev)