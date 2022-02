Veneto: Piovesana (Confindustria), più estrazione di gas italiano e prezzi calmierati per l’energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dei costi energetici è intervenuta a margine della presentazione del progetto unitario della Capitale cultura d’impresa 2022 vicepresidente nazionale di Confindustria la Maria Cristiana Piovesana. “Stiamo seguendo con grandissima attenzione e preoccupazione il tema dell’energia. Da parte di Confindustria sono state fatte proposte che vanno in due direzioni. Aumentare la capacità di estrazione di gas dai giacimenti italiani, progetto che ha bisogno di tempo e che potrà andare a regime il prossimo anno. Poi bisogna intervenire sulla fiscalità, in modo da dare alle imprese la possibilità di pagare l’energia ai prezzi in vigore in altre nazioni come Francia e Germania”.(Rev)