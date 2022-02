Veneto: Marinese (Confindustria Venezia-Rovigo), non siamo quelli che voglio il precariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A margine della presentazione del progetto unitario della Capitale cultura d’impresa 2022, il presidente di Confindustria Venezia-Rovigo Vincenzo Marinese ha parlato di occupazione e green pass. “In piena pandemia avevamo un milione di disoccupati e tutti dicevano che le imprese avrebbero licenziato. Invece i disoccupati oggi sono circa 300 mila e alcuni studi conferma che il Veneto tende ad assumere a tempo indeterminato. Perciò noi non siamo quelli che vogliono il precariato o l’instabilità. Vogliamo pianificare il futuro, ma dobbiamo anche tornare indietro su alcune decisioni, come il green pass rafforzato per i lavoratori. Nel rugby si fa meta passando la palla indietro e non in avanti”.(Rev)