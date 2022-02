Campania: De Luca in visita a ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli (Na) (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E infine: "È stata ristrutturata la sala sterile per l'impianto degli embrioni; la sala è collegata direttamente con il laboratorio presso cui opera il biologo. L'investimento complessivo per la realizzazione della struttura è di circa 430.000 Euro. La struttura è ultimata ed operativa". Il presidente Vincenzo De Luca ha affermato: "L'ospedale di Pozzuoli è uno dei più belli della Regione, abbiamo portato qui tecnologie d'avanguardia e abbiamo un gruppo di primari che fa invidia a moltissimi centri di rilievo internazionale. Dobbiamo essere orgogliosi. Siamo riusciti a portare qua a Pozzuoli dei primari che sono tra i più bravi d'Italia. C'è un lavoro importante fatto qui dal direttore generale e dai suoi collaboratori. Questo è stato possibile perché in Regione Campania abbiamo adottato una linea di rigore e di valorizzazione del merito. Abbiamo realtà come questa di Pozzuoli che sono un orgoglio per la Campania e per l'Italia e abbiamo dato una prova di efficienza straordinaria come regione, nonostante 10.000 dipendenti in meno rispetto a quelli necessari nel nostro sistema sanitario Regionale". (segue) (Ren)