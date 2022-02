Campania: De Luca in visita a ospedale Santa Maria delle Grazie a Pozzuoli (Na) (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha detto Antonio d'Amore Direttore Generale dell'ASL Napoli 2 Nord "Il Santa Maria delle Grazie è oggi un vero Dea di secondo livello per tecnologie, competenze, dotazioni. L'unico tassello che manca è l'ampliamento di 100 posti letto, cui stiamo lavorando con determinazione e rapidità. Ringrazio i clinici, gli amministrativi e i tecnici che hanno contribuito con il proprio lavoro quotidiano e le proprie competenze nel far diventare un punto di riferimento assoluto questa struttura che fino a pochi anni fa era un ospedale di provincia come tanti. L'affermazione del Santa Maria delle Grazie è il frutto di una lucida follia e di una perseverante determinazione. Un grande lavoro di squadra ci ha permesso di scrivere una bella pagina della nostra sanità" (Ren)