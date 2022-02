Piemonte: Confagricoltura, convocare urgentemente tavolo latte per crisi comparto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una situazione in cui i costi di produzione dei mangimi sono aumentati di oltre il 60 per cento rispetto a un anno fa e i costi dell'energia continuano a crescere vertiginosamente ogni giorno, è necessario uno sforzo congiunto di tutta la filiera per evitare di mettere in ginocchio chi produce. Se non si interverrà per riequilibrare i prezzi all'origine molte stalle potrebbero chiudere l'attività, con danni irreparabili per non solo per i produttori, ma per l'intero sistema zootecnico Piemontese", ha concluso Allasia. (Rpi)