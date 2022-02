Napoli: migrante aggredito e rapinato da connazionali, indagini in corso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella scorsa notte, in piazza Garibaldi a Napoli, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto per soccorrere un 27enne, originario del Gambia, l'uomo sarebbe stato aggredito da suoi connazionali. Il 27enne senza fissa dimora, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Vecchia Pellegrini e le sue ferite sono state giudicate guaribili in 15 giorni. Secondo una prima ricostruzione dei militari, il gambiano sarebbe stato colpito da cocci di bottiglia e poi rapinato di telefono e portafogli. Indagini in corso. (Ren)