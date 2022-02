Piemonte: accordo su idrogeno e intelligenza artificiale tra Regione e Renania Settentrionale-Vestfalia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci conosciamo da tempo, nell’ambito del lavoro comune che svolgiamo a Bruxelles per la qualità dell’aria e in ambito automotive, oltre che per lo sviluppo del corridoio europeo Genova-Rotterdam, ma la decisione di allearci stabilmente su temi d’avanguardia come l’idrogeno, la guida autonoma, l’intelligenza artificiale e l’agricoltura sostenibile di qualità, determina un salto di qualità nelle nostre relazioni di cui mi rallegro e che porterà rilevanti benefici ai nostri territori e alle nostre economie. La presenza oggi dell’Ambasciatore Elbling e del Ministro regionale Holthoff-Pförtner sono la viva rappresentazione di quanto siano intensi e solidi i rapporti tra il Piemonte e la Germania, ormai vicinissima ad essere la prima destinazione per l’export piemontese e da lungo tempo nostro primo mercato estero per quanto riguarda il turismo" , ha continuato Cirio. (segue) (Rpi)