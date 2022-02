Napoli: venerdì presentazione in Prefettura “Lo Sportello di Solidarietà” della Fai contro racket e usura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venerdì alle ore 11.00, presso la sede della Prefettura di Napoli, si parlerà dello “Sportello di Solidarietà” gestito dalla Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane (Fai). La crisi pandemica ha acuito la necessità di una risposta concreta ai fenomeni di racket e usura, metodi mafiosi che quotidianamente colpiscono l’economia e mortificano la vita degli operatori economici. L’obiettivo dello “Sportello di Solidarietà”, progetto in ambito “Pon legalità 2014-2020”, è quello di attuare nella Regione Campania l’erogazione di servizi atti a dare sostegno e assistenza agli operatori economici vittime di reati di estorsione ed usura. Le leggi n.44/99 e n.108/96 assicurano agli operatori che denunciano il risarcimento degli eventuali danni subiti in conseguenza della resistenza ai reati e alla collaborazione con le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria, intervenendo però solo sugli aspetti strettamente economici della vita dell’imprenditore e dell’azienda. Molto spesso, purtroppo, il sostegno economico non è sufficiente a favorire il pieno recupero dell’azienda o il reinserimento della vittima nell’attività legale, ed è per questo motivo che lo “Sportello di Solidarietà” può rappresentare una decisiva risposta a favore dei bisogni delle vittime, mettendo loro a disposizione assistenza psicologica, commerciale e legale del tutto gratuita. La presentazione dello “Sportello di Solidarietà” sarà arricchita dagli interventi dei principali attori istituzionali che daranno forza agli obiettivi prefissati dal progetto. Al dibattito parteciperanno il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, il commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Giovanna Cagliostro, l’Assessore regionale Mario Morcone, il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi con l’assessore del Comune di Napoli Antonio De Jesu. Le dinamiche inerenti il funzionamento dello Sportello saranno illustrate dal Presidente nazionale Fai Luigi Ferrucci insieme ad alcuni esponenti della Federazione Antiracket e Antiusura, quali il responsabile dell’Ufficio legale Roberta Rispoli e l’operatore addetto agli ascolti Salvatore Cantone. Sul fronte del contrasto al fenomeno dell’usura interverranno, inoltre, il presidente dell’ambulatorio antiusura di Roma, Luigi Ciatti e la dirigente Mef Carla Napolitano, tra i responsabili del Fondo per la prevenzione dell’usura.(Ren)