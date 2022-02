Torino: Confesercenti, stangata per benzinai con caro bollette, +135 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bollette in aumento, incassi fermi, clientela in calo: è questa la tempesta perfetta che stanno vivendo i benzinai da quando il prezzo dell’energia è salito alle stelle. L’aumento medio delle bollette è del 135 per cento: in un anno sarebbero 10 mila euro in più per ciascun impianto. L'allarme è stato lanciato in una nota stampa dalla Faib-Confesercenti di Torino e provincia per bocca del presidente Enzo Nettis. "Il rialzo generalizzato dei costi energetici ha influito anche sui prezzo dei carburanti – ha continuato Nettis -, ma per noi c’è un puro e semplice aumento dei costi, senza che ci rimanga nulla dell’incremento di benzina e gasolio che si sta registrando da qualche settimana. (segue) (Rpi)