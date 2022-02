Torino: Confesercenti, stangata per benzinai con caro bollette, +135 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nostro margine, infatti, è fisso: sono circa 3 centesimi e mezzo al litro, qualunque sia il costo di benzina e gasolio. Siamo l’unica categoria di commercianti che non può traslare, neppure in parte, sui consumatori i maggiori costi delle merci. Ma i consumatori non sono tenuti a saperlo e quindi danno la colpa a noi. L’aumento dei carburanti ha ridotto la nostra clientela, perché (giustamente dal loro punto di vista) i consumatori stanno sempre più attenti a spendere. Ma devono sapere che noi e loro siamo entrambi vittime di questo andazzo", ha sottolineato Nettis. "Bisogna intervenire subito – ha detto Nettis – con misure efficaci. (segue) (Rpi)