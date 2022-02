Balneari: P. De Luca (Pd), ora riforma organica per evitare crisi settore strategico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esponente del Pd ha aggiunto: "È il momento di aprire una nuova stagione che si conformi ai princìpi fondamentali del nostro ordinamento e di quello europeo, evitando di dare il via a possibili speculazioni finanziarie sulle coste italiane o ad iniziative economiche non rispettose del patrimonio ambientale, paesaggistico, culturale che queste coste rappresentano, ed evitando di lasciare senza alcuna tutela e garanzia, economica ed occupazionale, migliaia di imprese e lavoratori. Spero che possiamo farlo tutti, con senso di responsabilità collettivo, senza alimentare guerre di religione - ha concluso De Luca -, tenendo insieme i differenti interessi in campo con ragionevolezza ed equilibrio". (Rin)