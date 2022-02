Energia: Barelli (FI), bene aumento produzione gas proposta da Forza Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Così come ha indicato da diverse settimane da Forza Italia, il governo - contro il 'caro bollette' - lavorerà sul fronte dell'aumento della produzione di gas. Diverse conferme ci giungono da Palazzo Chigi". Lo afferma, in una nota, Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia. "Noi siamo già avanti e abbiamo fatto diversi incontri, come con Confindustria, Confcommercio e Ance e altri ne prevediamo nei prossimi giorni. Questa, per Forza Italia, può rappresentare una delle soluzioni a lungo termine, un primo importante passo verso la normalizzazione che, per imprese e famiglie, significa miliardi di euro di risparmi. Per noi è fondamentale – continua – una interlocuzione diretta con le associazioni di categoria, per un confronto concreto per risolvere un'emergenza che, se non gestita prontamente, rischia di sfociare in un vero dramma per tantissimi nuclei familiari e aziende. Sosteniamo da sempre la necessità di interrompere il circolo vizioso dei 'no' ideologici e confidiamo che il governo sia un interlocutore attento e consapevole della posta in gioco. Se nel nostro Paese ripartiranno le produzioni e raddoppieranno le estrazioni di gas, lo si dovrà alla determinazione di Forza Italia che ha indicato subito questa via da seguire, a beneficio dell'intero Paese", conclude. (Rin)